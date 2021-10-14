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Burhaniye’de araçlarda pandemi denetimi

Burhaniye ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi. Burhaniye de, Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri kentin işlek caddelerinde denetimlere başladı.

Burhaniye’de araçlarda pandemi denetimi
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Burhaniye ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi. Burhaniye de, Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri kentin işlek caddelerinde denetimlere başladı.

Ekipler özellikle ticari araçlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde dezenfektan spreyi ve maske bulundurulması ve yolculuk esnasında maske kullanımı konularında sürücülere uyarılarda bulundu. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel’in öncülüğündeki trafik ekipleri ayrıca motosiklet sürücüleri ve servis araçları üzerinde de uygulama gerçekleştirirken, kask takmayan ve koruma ekipmanları olmayan motosiklet sürücülerine uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

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