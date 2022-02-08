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Burhaniye’de aşırı yağış hayatı olumsuz etkiliyor

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Burhaniye ilçesinde, dün geceden beri devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağmur, ekili arazileri sular altında bırakırken, bazı yerlerde de yollar geçilmez oldu.

Burhaniye’de aşırı yağış hayatı olumsuz etkiliyor
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Burhaniye ilçesinde, dün geceden beri devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağmur, ekili arazileri sular altında bırakırken, bazı yerlerde de yollar geçilmez oldu.

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Burhaniye de, geçtiğimiz hafta düşen aşırı yağışlar, pek çok olumsuzluğu beraberinde getirdi. Dün geceden beri düşen yağış da yolları geçilmez hale getirdi. Kırsal Kızıklı ve Börezli mahallelerini birbirine bağlayan Orta Mahallede rögarlar tıkanınca yollar geçilmez hale geldi. Yolun geçilmez hale geldiğini anlatan Ergenç Çavuşoğlu, “Altyapı yetersiz olduğu için bunu sık sık yaşıyoruz. Geceden beri yağmur yağıyor. Gene sular içinde kaldık. Çözüm bulunmasını bekliyoruz” dedi.

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