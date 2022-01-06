banner4556

Burhaniye’de balıklar kooperatifle değerlendi

banner4336

Burhaniye ilçesinde, balıkçılık yapan vatandaşlar kooperatif çatısı altında toplanırken, avladıkları balıkları da birlikte satıyorlar. Balıkları aracısız sattıklarını anlatan Su Ürünleri Kooperatifi Muhasibi Oktay Aslanöz, usulsüz avlananların balık neslini bitirdiğini söyledi.

Burhaniye’de balıklar kooperatifle değerlendi
banner4584

Burhaniye ilçesinde, balıkçılık yapan vatandaşlar kooperatif çatısı altında toplanırken, avladıkları balıkları da birlikte satıyorlar. Balıkları aracısız sattıklarını anlatan Su Ürünleri Kooperatifi Muhasibi Oktay Aslanöz, usulsüz avlananların balık neslini bitirdiğini söyledi.

banner4575

Denize atılan sun’i resiflerin balık çeşidi ve sayısını artıracağını söyleyen, Oktay Aslanöz, vatandaşları kurallara uymaya davet etti. İskele Mahallesinde Su Ürünleri Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen balıkçılar, ürünlerini de kooperatif da satıyorlar. 15 üyelerinin bulunduğunu anlatan Su Ürünleri Kooperatifi Muhasibi Oktay Aslanöz, "Üyelerimiz avladıkları balıkları kooperatife getiriyorlar. Biz de burada onların adına satıyoruz. Şu ânda levrek 100, çupra 80, sardalye 30, hamsi ise 35 liradan satılıyor. Üyelerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Denizlerimizde balık çeşidi ve sayısının artırılması için resiflerin faydalı olacağını umuyoruz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeli kan...
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeli kan...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349