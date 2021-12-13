Burhaniye’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Burhaniye’de, Balıkesir Valiliği tarafından eğitimde başarıyı ve kaliteyi arttırmak amacıyla hayata geçirilen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) doğrultusunda yapılan sınavlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi. Kaymakam İlyas Memiş, sınavlarda dereceye giren öğrenciler ile “Yerli Malı’’ konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Burhaniye Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde, Kaymakam İlyas Memiş BİGEP kapsamında yapılan değerlendirme sınavında ve yarışmada dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Başarılı öğrencilere ödüllerini veren Kaymakam, başarı dileğinde bulundu. Ödül törenine, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri İzettin Zengin, Okan Günal ve ilgili okul müdürler ile öğrenciler katıldı.