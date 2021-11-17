Burhaniye’de BİGEP toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Ayı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGE ) toplantısı Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapıldı. Toplantıda, akademik alanda uygulanacak çalışmalar ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve İlçe Yürütme Kurulu üyelerinin iştirak ettiği toplantı kaymakamlık salonunda yapıldı. Toplantıda, akademik alanda uygulanacak çalışmalar, okul rehber öğretmenleri ve danışman öğretmenlik çalışmalarında kişiye özel program yapılması, danışman öğretmenlik uygulamaları, deneme sınavlarında çocukların ödüllendirilerek teşvik edilmesi gibi konular ele alındı. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Kaymakam İlyas Memiş, eğitim kalitesinin artırılması için çalıştıklarını söyledi.