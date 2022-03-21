Burhaniye’de bozulan yollar tamir ediliyor

Burhaniye’nin son zamanlarda hızlı gelişimi, alt ve üst yapılardaki yatırım hizmetleri ilçeyi cazibe merkezi haline getirirken, özellikle doğalgaz hat döşemeleri ve aboneliklerden kaynaklı kazılan yolların birçoğu yenilenmeye devam ediliyor. İlçe genelinde kırsal mahalleler de dahil, birçok yolun tamirini yapan Burhaniye Belediyesi, Mahallelerde en çok kullanılan ana arter caddeleri de komple sökerek, modern yol ve kaldırım düzenlemesiyle hizmete açıyor.

Yapılan çalışmaları her hafta Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte denetleyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, incelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve memnuniyetleri dinliyor. Bu hafta yapılan incelemelerde Başkan Deveciler’e eşlik eden Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Belediye Meclis üyesi Oktay Erbalaban ve Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Deveciler, yapılması gereken çalışmalarla ilgili ekiplere talimat veriyor. Başkan Deveciler “Vatandaşlarımızın birçoğu doğalgaz aboneliklerini yeni alıyor. Onun için daha önce yaptığımız yollar, AKSA tarafından tekrar kazılmak zorunda kalıyor. Vatandaşlarımızın birçoğunun kısa süreli yaşadığı sıkıntıların geneli bu yüzden. Belediye olarak yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve yollarımızı ivedilikle modernize ederek hazırlıyoruz ”dedi.