Burhaniye’de BUBYO-BAÇEM işbirliği

Burhaniye’de, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan iş birliği protokolüne istinaden başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları; Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Dr. Öğr. Üyesi Ali Solunoğlu ve Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay’dan oluşan BUBYO Heyeti, BAÇEM Müdürü Nazım Tünrıkulu’nu ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde takip etti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin tohumdan hasada deneyiminde kullanılacak olan aromatik bitki ve baharatların yetiştirileceği ‘Gastronomi Bahçesi’ için hazırlıkların planlanan şekilde devam ettiği gözlendi. “Gastrobaçem” olarak isimlendirilecek olan alan da yetiştirilecek ürünler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Konu ile ilgili görüşlerini aktaran BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Şehri ile Bütünleşen Üniversite sloganına uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BAÇEM ile aramızda imzalamış olduğumuz iş birliği protokolüne istinaden çalışmaları kıymetli hoca arkadaşlarımla yerinde takip ettik. Çok yakın zamanda ürünlerimizi hem Gastrobaçem de hem de BUBYO mutfağımızda sergiliyor olmaktan mutluluk duyacağız. Öğrencilerimizle birlikte Eğitim ve Uygulama Tesisimize gelen misafirlerimizin de bu deneyimin içerisinde olabilecek olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bu şekilde Türkiye’nin her yerine Balıkesir yöremizin uygun ürünlerini hem ulaştırmış hem de gönüllü tanıtımcılarımızla tanıtımını yapmış olacağız. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.