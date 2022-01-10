Burhaniye’de çay yerine süt tercih ediyor

Burhaniye ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle birlikte kahvehanelerde çay yerine süt içilmeye başlandı. Çayı da sütü de aynı fiyata verdiklerini anlatan işletmeci Latif Islıoğlu, süt tüketiminin giderek arttığını söyledi.

Burhaniye’de, kış aylarında kahvehanelerde süt tüketimi arttı. Avcılar Kulübü Lokalinde de sıcak süt servisi ilgi gördü. Süte ilginin arttığını anlatan işletmeci Latif Islıoğlu, “Sürekli süt bulunduruyoruz. Özellikle kış aylarında süt satışı artıyor. Çayı da sütü de aynı fiyata veriyoruz” dedi. Sütü tercih ettiklerini anlatan Cengiz Orcan da, “Kahvehanelerde süt servisi yapılmasına seviniyorum. Bende sütü tercih ediyorum. Süt tüketiminin artması hayvancılığımız için de çok önemli” dedi.