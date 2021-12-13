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Burhaniye’de dev melki mantarı ilgi odağı oldu

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Burhaniye ilçesinde, son haftalarda yağan yağmurlardan sonra ormanlarda bol miktarda çıkan melki mantarı çok sayıda vatandaşa geçim kaynağı oldu.

Burhaniye’de dev melki mantarı ilgi odağı oldu
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Burhaniye ilçesinde, son haftalarda yağan yağmurlardan sonra ormanlarda bol miktarda çıkan melki mantarı çok sayıda vatandaşa geçim kaynağı oldu.

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Orhan Kılıç’ın ormanda bulduğu melki mantarı büyüklüğü ilgi odağı oldu. Çocukluğundan beri melki mantarı toplamayı çok sevdiğini anlatan Kılıç, ilk defa bu kadar büyüğünü gördüğünü söyledi. Burhaniye’de Ramazan Şevik’in misafiri olarak Manisa Soma Yağcılı Mahallesinden geldiğini anlatan Orhan Kılıç, yağmurların ardından çok miktarda melki mantarı çıktığını söyledi. Arkadaşlarıyla beraber melki mantarı aramaya çıktıklarını kaydeden Kılıç, “Melki mantarı sevilerek yenen zehirsiz bir mantar türüdür. Bazı yörelerde kanlıca veya çam mantarı olarak da bilinen melki çok lezzetlidir. Ben yıllardır melki toplarım. Ancak bu güne kadar böyle büyüğünü görmemiştim. Bulduğum dev melki mantarı ilgi odağı oldu” dedi.

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