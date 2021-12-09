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Burhaniye’de develerden önce sucukları geldi

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Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yapılacak deve güreşleri için hazırlıklar tamamlanırken, deve sucuklarının satışına da başlandı.

Burhaniye’de develerden önce sucukları geldi
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Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yapılacak deve güreşleri için hazırlıklar tamamlanırken, deve sucuklarının satışına da başlandı.

Pelitköy Mahallesinde 12 Aralık Pazar günü yapılacak olan güreşlerin hazırlıkları tamamlanırken, meraklılarda güreş heyecanı yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 yıldan bu yana pandemi sebebiyle yapılamayan deve güreşleri başlıyor. Sezonun ilk deve güreşinin Pelitköy Mahallesinde yapılması planlanırken, hazırlıklar da tamamlandı. 12 Aralık Pazar günü yapılacak güreşler öncesi Cumhuriyet Meydanında deve sucuğu satışları da başladı. Güreşlerde sucuk satışı yaptıklarını anlatan Selçuk Ovat, “Yıllardır sucuk imalatı yapıyoruz. Deve güreşlerinde de ekmek arası sucuk servisi yapıyoruz. Güreşler öncesi sucuk satışına başladık. Deve sucuğu şifalıdır. Herkesi güreşlere bekliyoruz” dedi.

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