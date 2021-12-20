Burhaniye’de doğalgaz kazısında bozulan yollar tepkiye neden oldu

Burhaniye ilçesinde, doğalgaz kazısı sırasında yollarda oluşan çukurlar tepkiye neden oldu. Ören Mahallesinde oturan vatandaşlar, yollarının tamir edilmesini istedi.

Burhaniye’de, cadde ve sokaklarda yapılan ikinci etap doğalgaz kazıları sırasında bozulan yollar tepkiye neden oldu. Ören Eczacı Rasim Caddesinde oturan vatandaşlarda oluşan çukurların giderilmesini istedi. Bozulan yolların araçlara zarar verdiğini anlatan Mustafa Karabıyık, “Caddede daha önce yapılan kazılardan dolayı bozulan kısımlar tamir edilmişti. Ancak, sonradan yapılan kazılarda yollar gene bozuldu. Caddede oluşan çukurlarda biriken sular araçlar geçerken, evlere kadar sıçrıyor. Kısa sürede tamir edilmesini bekliyoruz” dedi. Yağmurlarla birlikte çukurların derinleştiğini anlatan Mustafa Dirlik de, “ Çukurlar sadece caddede değil ara sokaklarda da var. Yolların tamir edilmesini bekliyoruz” dedi.