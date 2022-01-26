banner4556

Burhaniye’de dondurucu soğuk cemaate engel olmadı

banner4336

Burhaniye ilçesinde, dondurucu soğuğa rağmen camiler cemaatsiz kalmıyor.

Burhaniye’de dondurucu soğuk cemaate engel olmadı
banner4582

Burhaniye ilçesinde, dondurucu soğuğa rağmen camiler cemaatsiz kalmıyor.

banner4575

İlçenin turistik semtindeki Ören Camii dondurucu soğuğa rağmen boş kalmıyor. Termometreler eksi 4’ü gösterirken, sabah namazına gelen vatandaşlar takdir topladı. Camiye gelirken her adıma sevap yazıldığına inanan vatandaşlar, cemaatle namazlarını kılıyor. Camiye gelen vatandaşlara teşekkür eden imam Kadir Özdemir, camiye gelmenin faziletini anlattı. Kadir Özdemir, “Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı her adımda kendisine sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir” diye konuştu.

Sabah namazını camide kılmaya gayret gösterdiğini anlatan Cengiz Orcan da, “Camimizin cemaati iyidir. Arkadaşlar arasında birlik ve beraberlik takdire şayan. Camide görmediğimiz arkadaşları arayıp soruyoruz” dedi.

Camiye daha çok yaya geldiğini anlatan Kemal İşi de, “Evimiz camiye epeyce uzak. Yürümeyi çok seviyorum. Onun için camiye yaya gelmeyi tercih ediyorum. Hocamızdan ve arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yarıyıl tatilinde öğrenciler için interaktif...
Yarıyıl tatilinde öğrenciler için interaktif...
  1. İstanbul

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321