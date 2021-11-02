Burhaniye’de Dr. Berna Köse Tuncel unutulmadı

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Burhaniye Devlet Hastanesi doktorlarından Berna Köse Tuncel unutulmadı. Dr. Tuncel’in ölümünün birinci yılında Burhaniye Devlet Hastanesi önünde ve Cumhuriyet Meydanında lokma hayrı yapıldı.

Burhaniye’de Dr. Berna Köse Tuncel unutulmadı
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Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Burhaniye Devlet Hastanesi doktorlarından Berna Köse Tuncel unutulmadı. Dr. Tuncel’in ölümünün birinci yılında Burhaniye Devlet Hastanesi önünde ve Cumhuriyet Meydanında lokma hayrı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybeden 47 yaşındaki Dr. Berna Köse Tuncel için ailesi tarafından lokma hayrı yapıldı. Burhaniye Devlet Hastanesi önünde ve Cumhuriyet Meydanında kurulan stantlarda yüzlerce vatandaşa lokma ikramı yapıldı. Burhaniye Devlet Hastanesinin sevilen doktorlarından Dr. Berna Köse Tuncel, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, cenazesi çocukluğunun geçtiği Pelitköy mahallesinde toprağa verilmişti. Lokma hayrına katılan vatandaşlar, Dr. Berna Köse Tuncel için dua etti.

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