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Burhaniye’de engelliler duyarlılık bekliyor

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Burhaniye ilçesinde, engelli vatandaşlar, dikkatsiz sürücülerden şikayetçi. Pek çok kurumda engelli rampası bulunmadığını anlatan Baise Zeybek, engelli geçişlerine park eden sürücüleri de duyarlı olmaya çağırdı.

Burhaniye’de engelliler duyarlılık bekliyor
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Burhaniye ilçesinde, engelli vatandaşlar, dikkatsiz sürücülerden şikayetçi. Pek çok kurumda engelli rampası bulunmadığını anlatan Baise Zeybek, engelli geçişlerine park eden sürücüleri de duyarlı olmaya çağırdı.

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Burhaniye’ de, engelli geçişlerine park eden araçlar şikayet konusu olurken, bazı kurumlarda engelli rampası olmaması da şikayetleri artırdı. Cadde ve sokaklardaki su oluklarının da geçişlere engel olduğunu anlatan Baise Zeybek, herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Kaldırımların engellere yapılmasını isteyen Zeybek, “ Sokak ve caddelerde engelli geçişlerine araç bırakanlar oluyor. Bunun önlenmesini istiyoruz. Ayrıca cadde ve sokaklarda yapılan su olukları da bizim geçişimizi güçleştiriyor. Ayrıca pek çok kamu kurumunda engelli rampası yok. Yöneticilerimiz toplumda bizimde olduğumuzu unutmasınlar. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.” dedi.

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