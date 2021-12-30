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Burhaniye’de gıda yardımları devam ediyor

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Burhaniye ilçesinde, İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Burhaniye Temsilciliği gıda yardımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 140 aileye gıda yardımı yapan ekip, 34 aileye daha yardım ulaştırdı.

Burhaniye’de gıda yardımları devam ediyor
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Burhaniye ilçesinde, İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Burhaniye Temsilciliği gıda yardımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 140 aileye gıda yardımı yapan ekip, 34 aileye daha yardım ulaştırdı.

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Vakfın kadın kollarından oluşan ekip 34 kişiye daha gıda yardımı ulaştırırken, ay içinde yardım yapılan aile sayısı 174’e çıktı. 2011 yılından bu yana yardım yaptıklarını anlatan İnsanî Yardım Vakfı Burhaniye Temsilcisi Sadrettin Küçükkaya, “Bu ay içinde, daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi toplam 174 aileye erzak paketleri dağıttık. Paketlerde pirinçten şekere kadar 13 çeşit ürün bulunmaktadır. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızın büyük destekleri var. Gıda paketlerini dağıtmaya devam edeceğiz. Destek olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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