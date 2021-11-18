banner4556

Burhaniye’de güzel havalarda sahiller doldu taştı

banner4336

Burhaniye ilçesinde güzel havayı gören vatandaşlar sahilleri doldurdu. Ören ve Akçay sahilinde vakit geçirdiklerini anlatan vatandaşlar, sahillerde yapılan düzenlemelere teşekkür etti.

Burhaniye’de güzel havalarda sahiller doldu taştı
banner3909
banner4558

Burhaniye ilçesinde güzel havayı gören vatandaşlar sahilleri doldurdu. Ören ve Akçay sahilinde vakit geçirdiklerini anlatan vatandaşlar, sahillerde yapılan düzenlemelere teşekkür etti.

Edremit Körfezi yöresinde yaşanan ılık havalar özellikle hafta sonları vatandaşları sahile çekiyor. Bazı vatandaşlar sahilde piknik yaparken, denize girenler de oluyor. Edremit Altunkum Sahiline gelen vatandaşlar da yürüyüş yaparken, bol bol deniz havası aldı. Burhaniye’den geldiklerini anlatan Emekli Öğretmen Nejat Tuna, “Ören Mahallesinde oturuyorum. Bu gün Altınkum sahiline geldik. Burada bol bol deniz havası aldık ve yürüyüş yaptık. Edremit Körfezinde sahiller çok güzel. Bu güzellikler korunmalı” dedi. Gezmeyi çok sevdiğini anlatan İnşaat Ustası Kemal İşi de, “Bu gün Savaştepe’ye gittik. Dönüşte de Altınkum’a geldik. Burası çok güzel. Bizim gibi çok sayıda vatandaş da buraya gelmiş. Yöremiz çok güzel kıymetini bilelim” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BAÜN ile BALOSB arasında eğitim işbirliği
BAÜN ile BALOSB arasında eğitim işbirliği
  1. BALIKESİR

banner4391

banner4321

banner3841