Burhaniye’de Hasan Şenliği başlıyor

Burhaniye ilçesinde 17. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği başlıyor.

Burhaniye’de festival coşkusu başlıyor. 17. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali coşkulu törenlerle kutlanacak. Belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşünün ardından ilçe meydanında açılış töreni yapılacak. Açılış töreninin ardından Hüsnü Pazarbaşı Kültü Merkezinde Zeytinyağlı Yemek Yarışması düzenlenecek. Reha Yurdakul Salonunda ise zeytinyağı paneli tertiplenecek. Akşam da, Belediye Türk halk Müziği Korosu konser verecek. Pazar günü ise Geleneksel Burhaniye Folklorik Deve Güreşleri düzenlenecek. Festivalin ilçeye hareket getireceğini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye’miz de bu sene 17’ncisini düzenlediğimiz Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivalimizde bölgede yetişen zeytinlerden oluşan yağlarımız vatandaşlarımızın sofralarında yerlerini almıştır. Bu topraklarda zeytin ağacımız her zaman var olacak ve bu toplumu beslemeye devam edecektir. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlerin en önemli iletişim, sözlü kültür ve geleneklerdir. 17 yıldır süre gelen Hasat Festivalimizin amaçlarında biri de, geleneklerimizin genç kuşaklara aktarılması. Dünya mutfağının vazgeçilmez unsuru olan zeytinyağının hem insan sağlığı hem de damak lezzeti bakımından öneminin vurgulanmasıdır. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan zeytin ağacı akıl ve zaferin, zeytin dalı barışın, zeytinyağı da saflık ve sadeliğin sembolü olmuştur. Bu vesileyle, dolu dolu bir festival programı olacak” dedi.