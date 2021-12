Burhaniye’de İnci Kitap Kafe öğrencileri at bindi ok attı

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi tarafından düzenlenen İnci Kitap Kafe’de eğitim gören öğrenciler Havran Kocadağ Mahallesindeki at çiftliğini ziyaret etti. Gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak maksadıyla hazırlanan İnci Kitap Kafe’de eğitim gören 35 kız öğrenci, çiftlikte at bindi ve ok atmayı öğrendi.

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesinin Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile oluşturduğu İnci Kitap Kafe’de haftanın Cumartesi günü kitap okuyup çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, şimdi de at binmeyi ve ok atmayı öğreniyor. Havran Kocadağ Mahallesindeki at çiftliğine giden öğrenciler, birer saat at binerken, ok atma eğitimi aldı. İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya ve eğitmen Elmas Bayram öncülüğünde Kocadağ’a giden öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi. Burada birer saat at binen öğrenciler, ot atma eğitimi aldı. Projenin çok yararlı olduğunu anlatan İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Saddettin Küçükkaya, “Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladığı proje gereğince çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Şimdi de öğrencilerimiz at binmeyi ve ok atmayı öğreniyor. Bunun için öğrencilerimiz, ilk kez gittikleri at çiftliğinde güzel vakit geçirdi. Birer saat at bindiler. Bu arada ot atma eğitimi aldılar. Bundan sonra 3 ay süreyle bu eğitimlerimiz devam edecek” dedi.