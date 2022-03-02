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Burhaniye’de Kaymakam Memiş kursiyerleri ziyaret etti, budama yaptı

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Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezini (BAÇEM) ziyaret ederken, kursiyerlerle sohbet etti ve budama yaptı. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu tarafından karşılanan kaymakam, tıbbı ve aromatik bitki üretim ünitelerini gezdi.

Burhaniye’de Kaymakam Memiş kursiyerleri ziyaret etti, budama yaptı
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Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezini (BAÇEM) ziyaret ederken, kursiyerlerle sohbet etti ve budama yaptı. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu tarafından karşılanan kaymakam, tıbbı ve aromatik bitki üretim ünitelerini gezdi.

Kaymakam İlyas Memiş, Müdür Nazım Tanrıkulu ile sohbet ederken, arazide budama yapan kursiyerleri de ziyaret etti. Kursiyerlere başarı dileğinde bulunan Kaymakam İlyas Memiş, Ziraat Mühendisi Uğur Binbir’den budama konusunda bilgi aldı. Eline makası alan Kaymakam, mandalina ağacında budama yaptı. Kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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