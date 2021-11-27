Burhaniye’de Kaymakam Memiş, okul ziyaretlerine devam ediyor

Burhaniye’ de Kaymakam İlyas Memiş, okul ziyaretleri kapsamında Kemer Anadolu Lisesi’ne ziyarette bulundu.

Okul müdüründen okul hakkında bilgi alan Kaymakam İlyas Memiş, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek valilik tarafından eğitimde başarıyı artırmak için başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) değerlendirme toplantısı yaptı. Kemer Anadolu Lisesinde, sınıfları da gezen Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Memiş, 9 ve 11. sınıflardan iki sınıfı ziyaret ederken başarı dileğinde bulundu. Kaymakam İlyas Memiş’in okul ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Okan Günal eşlik etti.