Burhaniye’de Kaymakam okul müdürleri ile bir araya geldi

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, okul müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, eğitimde çıtanın daha yukarı çıkartılması konusunda önerileri dinledi.

Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ilçe genelinde eğitim öğretimi planlama ve koordine etme, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında yürütülen çalışmalar, eğitim öğretim kalitesini geliştirme yanında değerler eğitimi konuları ile okulların ihtiyaçları da görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, resmi-özel tüm eğitim kurum müdürleri ile müdür yetkili öğretmenler katıldı.