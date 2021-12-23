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Burhaniye’de kış lastiği denetimi

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı.

Burhaniye’de kış lastiği denetimi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı.

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Burhaniye’de okulların açılmasıyla birlikte servis denetimlerine başlayan trafik ekipleri, aralık ayı ile birlikte kış lastiği denetimlerine ağırlık verdi. 420 araçta kış lastiği denetimi yapan ekipler, 110 okul servisini kontrol etti. 168 otobüste kış lastiği denetimi yapılırken, şehir içinde ışık ihlâli yapan araçlara da göz açtırılmıyor. Tariş kavşağında denetim yapan ekipler, ışık ihlâli yapan 17 araca ceza yazdı. Emniyet Kemeri Tak Hayata Bağlan projesi kapsamında 540 araçta da kemer denetimi yapıldı. Vatandaşların kaidelere riayet etmeleri istenirken, denetimlerin devam edeceği açıklandı.

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