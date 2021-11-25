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Burhaniye’de kravatlardan yapılan elbise defilede hayran bıraktı

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Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinde el sanatları kursuna giden Ayşe Erçetin’in kullanılmayan kravatlardan yaptığı elbise görenleri hayran bıraktı. Düzenlenen mini defilede kravat elbiseyi giyen Ertekin, el sanatları ve mefruşat kursunun kazandırdığı el becerilerine dikkat çekti.

Burhaniye’de kravatlardan yapılan elbise defilede hayran bıraktı
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Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinde el sanatları kursuna giden Ayşe Erçetin’in kullanılmayan kravatlardan yaptığı elbise görenleri hayran bıraktı. Düzenlenen mini defilede kravat elbiseyi giyen Ertekin, el sanatları ve mefruşat kursunun kazandırdığı el becerilerine dikkat çekti.

Erçetin, kravat elbise için gece gündüz çalıştığını söyleyerek, “Burada el sanatları ve mefruşat kursuna geliyorum. Arkadaşlarla birlikte mini defile yapma kararı verdik. Arkadaşlar farklı farklı elbiseler hazırladı. Ben de kullanılmayan kravatlardan elbise dikmeyi karar verdim. Kravat temini ve dikim konusunda arkadaşlarda yardım etti. Elbiseyi defile de ilk defa giydim. Bu kadar beğenileceğini tahmin etmemiştim” dedi.

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