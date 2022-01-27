Burhaniye’de öğrencilere burs desteği devam ediyor

Burhaniye Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı burs desteğinin 3. taksiti öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Burhaniye Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için sağladığı burs desteği devam ediyor. Evvela ilçede yaşayan ve tek maaşlı, asgari ücretle çalışan ailelerin çocuklarının faydalandığı burslar geri ödemesiz yapılıyor. Aylık 400 TL olarak belirlenen ve 250 öğrencinin faydalandığı bursların 3. Taksiti de öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, eğitim alanında üniversite öğrencilerinin faydalanması için bu projenin kurulan dernek üzerinden yürütüldüğünü ve ilçede üniversiteye giden ve durumu olmayan öğrencilere fayda sağladığını söyledi. Başkan Deveciler, eğitimin her alanda desteklenmesi gerektiğini ifade ederek “Biz de yerel yönetim olarak bunu sağlamaya çalışıyor ve projeler üretiyoruz” dedi.