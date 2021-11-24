banner4556

Burhaniye’de Öğretmenler Günü kutlamaları başladı

banner4336

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Günü kutlamaları başladı. İlk tören Cumhuriyet Meydanında yapılırken, anıta çelenk kondu saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.

Burhaniye’de Öğretmenler Günü kutlamaları başladı
banner3909
banner4558

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Günü kutlamaları başladı. İlk tören Cumhuriyet Meydanında yapılırken, anıta çelenk kondu saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.

Burhaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanındaki törenlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğretmen ve öğrencilerle birlikte anıta çelenk koyarken, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Sunuculuğunu Öğretmen Cengiz Könen’in yaptığı törenlere, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, okul müdürleri , öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler Günü kutlamaları Nadir Tolun Ortaokulunda yapılacak törenlerle devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karabük Tanıtım Günleri’ne davet için altınlı...
Karabük Tanıtım Günleri’ne davet için altınlı...
  1. GENEL

banner4389

banner4349

banner3841