Burhaniye’de panel tepkisi büyüyor

Burhaniye ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenmesi planlanan panele tepkiler büyüyor. MHP İlçe Başkanı Murat Kurt’un ardından AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya da birer basın açıklaması yayımladı.

Reha Yurdakul Kültür Merkezinde 23 Kasım’da düzenlenecek panele HDP İstanbul Milletvekili Av. Züleyha Gülüm ve İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu üyesi Sevinç Kocak’ın konuşmacı olarak katılacağı açıklanırken, panele tepkiler de peş peşe geldi. MHP İlçe Başkanı Murat Kurt’un ardından AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve İYİ Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya da konu ile ilgili birer basın açıklaması yaptı. AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu açıklamasında, “23.11.2021 tarihinde Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezinde yapılması planlanan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü paneline binlerce kadın ve çocuğu katleden PKK’ya terör örgütü diyemeyen HDP’nin milletvekili Züleyha Gülüm’ün konuşmacı olarak katılacağını teessüfle öğrenmiş bulunmaktayız. Burhaniye Belediyesi’nin bu panele yer sağlaması, toplum vicdanını derinden yaralayan, Kuva-i Milliyecilerin şehrinde yapılan çok büyük bir yanlıştır. Burhaniye Belediyesinin, bu yanlıştan bir an önce dönmesini temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya da, “Ülkemizde 37 yıldır kan ve gözyaşına, milli kaynaklarımızın heba olmasına sebep olmuş, çocuk, kadın demeden binlerce insanımızın kanı elinde olan, katil terör örgütünü lanetleyemeyen ve onunla yan yana duran bir partinin milletvekilinin panele konuşmacı adı altında çağrılmasını da manidar buluyorum. Burhaniye’mizde düzenlenecek olan kadına yönelik şiddetle mücadele panelinde şahsın konuşmacı olmasını hiç samimi ve inandırıcı bulmuyorum. İYİ Parti terörün her türlüsüne karşıdır. Özellikle terör örgütlerine mesafe koymayanların gölgesinin düştüğü yerde bulunması bile söz konusu olamaz. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan insan hakları ve kadına şiddetin bir siyasi partinin reklamını yapmak adına kurgulanmasının yanlış olduğunu düşünmekteyim” dedi.