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Burhaniye’de Suzan Yaz Parkı yenileniyor

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Suzan Yaz Parkı yapılan çalışmalarla yenileniyor. Öğretmenler Mahallesinde bulunan Suzan Yaz Parkı’nın yenileme çalışmaları başladı.

Burhaniye’de Suzan Yaz Parkı yenileniyor
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Suzan Yaz Parkı yapılan çalışmalarla yenileniyor. Öğretmenler Mahallesinde bulunan Suzan Yaz Parkı’nın yenileme çalışmaları başladı.

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Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 2 bin metrekare alanda kurulu olan parkın yürüyüş yollarına parke taşla döşenirken, otomatik sulama sistemleri yenilendi. Mahalle halkının ve çocukların daha rahat kullanabilmesi için, oturma bankalarıyla, spor ve çocuk oyun gruplarının da bakımlarının yapılarak yenilendiği parkta, son olarak çöp kovalarıyla birlikte peyzaj çalışmaları yapılacak.

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