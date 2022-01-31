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Burhaniye’de tepkiye neden olan tabela onarıldı

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Burhaniye ilçesinde, Ören Ayaklı Kavşağında bir arabanın çarpması sonucu hasar gören tabela belediye ekipleri tarafından onarıldı. Tabelanın onarılması duyarlı vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye’de tepkiye neden olan tabela onarıldı
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Burhaniye ilçesinde, Ören Ayaklı Kavşağında bir arabanın çarpması sonucu hasar gören tabela belediye ekipleri tarafından onarıldı. Tabelanın onarılması duyarlı vatandaşları sevindirdi.

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Ayaklı Kavşağında bir aracın çarpması sonucu yönü değişen tabela belediye ekiplerince onarıldı. Yörede oturan vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasına sevinirken, belediye ekiplerine teşekkür etti. Yönü değişen tabelanın yöreye ilk kez gelen vatandaşlar için sıkıntı oluşturduğunu anlatan Kemal İşi, “Buradaki tabela, İlçe merkezi yerine Eczacı Rasim Caddesini gösteriyordu. Bu da sıkıntıya neden oluyordu. Şimdi belediye ekipleri tabelayı eski haline getirdi. Belediyenin duyarlılığına teşekkür ediyoruz.” dedi. Mustafa Dirlik te, sorunun çözülmesine sevindiğini anlattı.

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