Burhaniye’de ücretsiz Üniversiteye hazırlık kursu

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği, ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ilgi gördü. Haftanın 4 günü düzenlenen kurslara 26 öğrenci katılıyor.

Burhaniye’ de lise mezunu öğrenciler için düzenlenen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ilgi gördü. Matematik. Türk Dili Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya ve Tarih derslerinin işlendiği kurslara 26 öğrenci katılıyor. Kursların Eylül ayından bu yana devam ettiğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “ Kurslarımız Çarşamba ve Perşembe günleri 6, Cumartesi 8 saat ve Pazar günüde 4 saat olarak yapılıyor. Ayda bir de deneme sınavı yapılıyor. Kurslarımız Haziran ayına kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen kurslara katılan öğrencilerimizin çoğu Üniversiteye gitti. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz için çalışan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.