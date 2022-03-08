Burhaniye’de yollar yenileniyor

Burhaniye’de, yaklaşık 2 yıldır süren doğalgaz çalışmaları nedeniyle ve yıllarca kullanılmaktan tahrip olan yollar onarılıp yenilenmeye devam ediyor. Yapılan çalışmaları her hafta düzenli olarak inceleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Yollarımız doğalgaz aboneliklerinden ve yıpranmalardan dolayı tekrar tekrar kazılmasın diyerek genel bir çalışma yapıyoruz. Sökülen yolların alt dolguları oturmadan, çökmeden parke taş döşeyemiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyor ve yolları ivedilikle yapmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Burhaniye Belediyesi ilçedeki yolların yapımlarını aralıksız sürdürürken birçok mahallede genel kapsamlı yol söküm ve parke taş döşeme çalışmalarına da imza atıyor. İlçede uzun yıllardır yenilenmeyen ve vatandaşların şikayetleri doğrultusunda tespit edilen yolları ilk planda yapmaya çalışan Belediye ekipleri, bu kapsamda Pelitköy Mahallesi’nde yıllardır yenilenmeyen mahalle giriş yolunu komple sökerek Pelitköy Meydan’a kadar olan caddeyi parke taş döşemeye başladı.

Yaklaşık 500 m uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan caddede yol, kaldırım ve yağmur suyu döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Deveciler, mahalle kahvehanesinde mahalleli ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban’ın da bulunduğu ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Deveciler daha sonra, Öğretmenler Mahallesi’nde okul ile çarşıyı bağlayan, ana arter caddelerden biri olan, 750 m uzunluğundaki Doktor Rıfat Caddesi’nin parke taş döşeme çalışmalarını denetledi. Başkan Deveciler, vatandaşlarla sohbet ederek çalışmaları da değerlendirdi. İlçede üst yapı olarak vizyoner bir projelendirme yaptıklarını ve bununla birlikte geleceğin Burhaniye’sini şekillendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Vatandaşlarımızdan yollarla ilgili biraz duyarlı olmalarını bekliyoruz. Yolların dolguları çökmeden yapılan parke taşlarda çökmeler oluyor ve tekrar bir maliyetle o yolların yenilenmesi gereksinimi doğuyor. Hem maliyet hem de zaman bakımından külfet oluşturuyor. Yollar tam anlamıyla parke taş döşemeye uygun olduğunda ivedilikle kapsamlı olarak yenileme çalışmalarını yapıyoruz” dedi.