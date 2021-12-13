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Burhaniye’de Yörük atkıları devecilere süs oldu

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Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesinde düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi görürken, deveciler için hazırlanan hatıra atkılar da beğeni kazandı. Pelitköy Mahallesindeki güreşlerde stant açan Fatih Aykaç, Denizli Buldan da dokuttuğu atkıları devecilere sattı.

Burhaniye’de Yörük atkıları devecilere süs oldu
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Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesinde düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi görürken, deveciler için hazırlanan hatıra atkılar da beğeni kazandı. Pelitköy Mahallesindeki güreşlerde stant açan Fatih Aykaç, Denizli Buldan da dokuttuğu atkıları devecilere sattı.

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Eski yıllarda Yürüklerin kullandığı atkılar, günümüzde devecilere aksesuar oldu. Pelitköy güreşlerinde stant açan 34 yaşındaki Fatih Aykaç, Ege ve Marmara bölgesindeki tüm güreşlere gittiğini söyledi. Denizli’nin buldan ilçesinden gelen Aykaç, “Deve güreşlerini çok seviyorum. Bizim ilçemizde de develer var. Deve güreşi olan her yere gidip bunları satıyorum. Bunun dışında at yarışları ve boğa güreşlerine de gidiyorum. Yörük festivallerine gidiyorum. Atkıların tanesini kalitesine göre 25 lira ile 250 lira arasında satıyorum” dedi.

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