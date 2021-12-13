banner4556

Burhaniye’deki yangında iki aile evsiz kaldı

banner4336

Burhaniye ilçesinde, Hacıahmet Mahallesinde çıkan yangında iki aile evsiz kaldı.

Burhaniye’deki yangında iki aile evsiz kaldı
banner3909

Burhaniye ilçesinde, Hacıahmet Mahallesinde çıkan yangında iki aile evsiz kaldı.

banner4575

Edinilen bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Savaş Sokakta 8 numaralı iki katlı bunanın zemin katında Ahmet Köylü’ye ait dairede yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede binayı sararken, alevler Rıdvan Kızılçınar’a ait ikinci kata da sirayet etti. Binada oturan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, itfaiyeye haber verildi. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürürken, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında iki aileden 6 kişi evsiz kaldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Örnek projeye Lacoste Vakfı’ndan destek
Örnek projeye Lacoste Vakfı’ndan destek
  1. EKONOMİ

banner4558

banner3841

banner4391

banner4321