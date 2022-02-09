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Burhaniye’nin nüfusu 63 bini geçti

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Burhaniye’de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Burhaniye’nin nüfusu 63 bin 379 olarak belirlendi.

Burhaniye’nin nüfusu 63 bini geçti
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Burhaniye’de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Burhaniye’nin nüfusu 63 bin 379 olarak belirlendi.

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Burhaniye’de mahallelere göre yapılan sonuçlarda ise, 38 mahalle içinde en fazla nüfusu 10 bin 593 ile Bahçelievler Mahallesi oluştururken, en düşüğü ise 21 nüfusla Çallı Mahallesi oldu. Merkez mahallelerinde 53 bin 296 kişinin yaşadığı tespit edilirken Kırsal Mahallelerde ise 10 bin 83 nüfus belirlendi. 2021 yılında toplamda 63 bin 379 kişinin yaşadığı Burhaniye’de, bir önceki yıla oranla bin 573 kişilik bir artış gözlemlendi.

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