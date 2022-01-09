banner4556

Burhaniye’ye olimpik yüzme havuzu müjdesi

banner4336

Burhaniye ilçesine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapılıyor.

Burhaniye’ye olimpik yüzme havuzu müjdesi
banner4582

Burhaniye ilçesine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapılıyor.

banner4575

Atatürk Spor Salonunu ziyaret eden Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu, havuzun ay içinde ihale edileceğini söyledi. Gedikoğlu, yüzme havuzu müjdesi verdi. Gedikoğlu, ”Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Burhaniye’ye yüzme havuzu yapılacak. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi ihalesi 27.01.2022 tarihinde yapılacak. Havuz, yer tesliminin ardından 270 gün içinde bitirilecek. Burhaniye Adliye Sarayı’ndan hemen sonra Yarım Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi hemşerilerimin hizmetine sunulacak. AK Parti ilçe teşkilâtı olarak Burhaniye için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün yatırımların takipçisi olacağız” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yunanistan’a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi...
Yunanistan’a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321