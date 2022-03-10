Bursa tiyatrosu Balıkesir’e ’misafir’ oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’misafir’ adlı oyunla katıldığı Balıkesir’deki Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’nde adeta sanatseverlerin gönlünde taht kurdu.

Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7-12 Mart tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivaline katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Balikesirli sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Milli mücadelenin önemli kahramanlarından olan Tülütabaklar’ın canlandırması ile renklenen festivalde, Bursa ekibinin ‘Kırmızı Duvar’ adlı oyunu yoğun ilgi görünce 2 seansta çıkarıldı. ‘Kırmızı Duvar’ oyununa akın eden çocuklar müziklere alkışlarla eşlik ederek eğlendiler. Oyundaki kuklalar, her iki seansa da yoğun katılım sağlayan çocukların ilgisini çekti.

Özbekistan, Dağıstan, Azerbaycan, Polatlı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Uşak, Maltepe Belediye Tiyatroları ve İzmir’in katıldığı festivalin 3. gecesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetişkin oyunu ‘Misafir’ ile izleyicinin karşısına çıktı. Her Musa’nın Almanya’ya gidişi ve oradaki yaşayışı sahnedeki yarenler tarafından ‘canlandırılarak’ aktarılan oyunu Balıkesir seyircisi ayakta alkışladı.

Sanatseverlerin beğenisini kazanan oyundan sonra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, gözyaşlarına hakim olamadığını, oyunu çok beğendiğini söyledi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularını tebrik ederek Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ali Açıl’a plaket takdim etti.