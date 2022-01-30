Büyükşehir, Balıkesirlileri tiyatroyla buluşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre hem yetişkinler için hem de yarıyıl tatilinde olan minikler için birbirinden güzel tiyatro oyunları getirdi. “Eyvah Nadir” isimli yetişkin oyunu ile “Soğuktan Korkmayan Tek Kuş” adlı çocuk oyununa, Balıkesirlilerin ilgisi büyük oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinliklerini hız kesmeden devam ettiriyor. Devlet Tiyatrolarının sevilen oyunlarını şehre getirerek Balıkesirlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Cuma ve Cumartesi günlerinde Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sevilen oyunu ‘Eyvah Nadir’i seyirciyle bir araya getirdi. Avlu Kültür Merkezi’nde iki gün boyunca sahnelenen oyuna, tiyatroseverlerin ilgisi büyük oldu. 1 oyunda tek başına 34 karakteri canlandıran oyuncu Koray Karaca’nın çağdaş meddahlık gösterisi, seyirci tarafından ilgiyle izlenerek büyük alkış aldı.

Yarıyıl tatilinde olan minikleri de ihmal etmeyen Büyükşehir Belediyesi onlar içinde, mevsimlerin ve insan doğasının değişip dönüşebiliyor olmasının güzelliğini anlatan “Soğuktan Korkmayan Tek Kuş” adlı çocuk tiyatro oyununu şehre getirdi. Mine Kazmaoğlu’nun dilimize kazandırdığı Zoran Drvenkar’ın Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık görülen “Soğuktan Korkmayan Tek Kuş” eseri, kukla tiyatrosu olarak Cumartesi günü 13.00 - 15.00 olmak üzere iki kez Salih Tozan Kültür Merkezi’nde oynandı. Aileleriyle birlikte oyunu izleyen miniklere oyun çıkışında balon hediye edildi.