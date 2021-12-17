Büyükşehir Belediyeden üreticilere meyve fidanı desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iş birliğinde “Meyve Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında; 8 ilçeden üreticilere, 9 bin 225 adet meyve fidanı desteği verdi. Projeyle kurulacak olan kapama meyve bahçeleri sayesinde geleneksel meyve bahçelerine oranla üreticiler daha fazla verim ve gelir elde edebilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde; meyve üretim potansiyelinin artırılması, modern kapama bahçeleri kurularak bölgesel meyvecilik altyapısının güçlendirilmesi ve sertifikalı fidan kullanımının teşvik edilmesi amacıyla “Meyve Üretimini Geliştirme Projesi” hayata geçirildi.

257 Dekar alanda kapama meyve bahçesi kurulacak

Bölgesel meyve dikiliş alanları yerine en az 5 dekar ve üzeri tarım alanlarında, ilçelerin iklim ve ürün desenine uygun tür ve çeşitlerin, geleneksel meyvecilik yerine kapama bahçe şeklinde dikiminin yapılacağı proje, 8 ilçede uygulanacak. Bigadiç, Edremit, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 257 dekar alanda toplam 9 bin 225 adet; ayva, erik, zeytin, şeftali, asma, nektarin ve ıhlamur fidanı dikilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; kapama meyve bahçelerinin kurulumu, izlenmesi ve 3 yıl boyunca da kontrollerini gerçekleştirilecek. Yüzde 53’ü Büyükşehir Belediyesi, yüzde 37’si Tarım ve Orman Bakanlığı ve yüzde 10’u da üreticiler tarafından karşılanan fidanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törenle, üreticilere teslim edildi.

Boş ve atıl araziler değerlendiriliyor

Kurulacak kapama meyve bahçeleriyle; ürünlerde verim ve kalite artırılması, damla sulama yöntemi kullanılması, istihdam sağlanması, kırsaldan kente göçün azaltılması, boş veya atıl araziler değerlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kapama bahçelerde yetiştirilecek ürünler SOGEP projesi kapsamında kurulan Sındırgı Jeotermal Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi’ne de hammadde sağlayacak.