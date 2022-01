Büyükşehir Belediyesi, espor karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen espor turnuvasına katılan 20 ilçeden onlarca genç kıyasıya yarıştı. FIFA, League of Legends ve Valorant karşılamalarında dereceye giren espor oyuncuları belediye tarafından ödüllendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dan ödül alan Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi projesi kapsamında faaliyetlerine başlayan espor merkezi ikinci kez büyük bir turnuvaya daha ev sahipliği yaptı. Balıkesir’in 20 ilçesinden çok sayıda gencin katılığı turnuvada FIFA oyunu bireysel oynanırken, League of Legends (LoL) ve Valorant oyunları 5’er kişilik takımlar halinde oynandı. FIFA turnuvasında Erman Koç 1’inci, Valorant turnuvasında Aimgod takımı 1’inci, Team Galaxy takımı 2’inci, No Way Home takımı 3’üncü olurken, League of Legends (LoL) turnuvasında Çömlekçi takımı 1’inci, Kallavi Gaming Takımı 2’inci, Bitcoin takımı 3’üncü oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan ödül havuzundaki 6 bin TL takım sıralamaları ve takımların derecelerine göre esporculara dağıtıldı.

“Sporun tüm branşlarında varız"

Turnuva töreninde gençlere ödüllerini veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, “Gençlerimizin enerjilerini sokağa bırakmalarında, onların birbirleriyle kaynaşmalarında, takım olmalarının yanında takım kurmalarını sağlamada Başkanımız Yücel Yılmaz’ın vizyonu doğrultusunda destekler vermeye çalışıyoruz. Sadece espor değil sporun her alanında bilinen bilinmeyen tüm spor branşlarına ev sahipliği yaparak ilimizi spor ile anılan şehir yapma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Balıkesir’de spor turnuvalarını bir belediyenin desteklediğini ve espor merkezi kurduğunu ilk kez duyduğunda şok olduğunu dile getiren espor oyuncusu Barış Bilir, “Türkiye’de böyle bir espor merkezi projesi olduğunu hiç düşünmemiştim. Çok iyi bir ortam hazırlanmış. Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ederiz” dedi.