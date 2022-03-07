Çağdaş Alkan gözyaşları ile uğurlandı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını Edremit Belediyesi Akçay Şube Sorumlusu ve 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan son yolcuğuna uğurlandı. Ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Hafta sonu Edremit-Akçay yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Edremit Belediyesi Akçay Şube Sorumlusu ve 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, için Altınkum Mahallesi’ndeki Zeytinli Cemevi’nde tören düzenlendi. Yağmurlu havaya rağmen spor ve siyaset dünyasından yoğun bir katılımın olduğu cenaze töreninde dualar okunup helallik alındı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Çağdaş Alkan’ın başarılı bir personel olduğunu belirterek “Çağdaş’ın odasında Yılmaz Vural’ın “İnadım inat” kitabını gördüm. İş hayatında da inatçı bir ruha sahipti. Verdiğimiz her görevi mazeretsiz olarak yerine getirmek için gayretle çalışırdı. Maalesef böyle bir trafik kazası ile kaybettik. Çok üzgünüz, yeri kolay doldurulamayacak, unutulmayacak. Ailesine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Zeytinli Cemevi’nde ki törenin ardından Alkan’ın naaşı görev yaptığı Edremit Belediyesi Akçay Şubesi önüne götürüldü. Burada mesai arkadaşları tarafından tabutuna karanfiller bırakıldı. Helallik alınmasının ardından Zeytinli Kabristanlığında toprağa verildi.

Çağdaş Alkan’ın cenazesine Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, CHP önceki dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, siyasi parti ve spor kulübü temsilcileri, Edremitspor’lu futbolcular, taraftarlar, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.