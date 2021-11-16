Çanakkale İŞKUR yetkilileri özel eğitim kurumunu ziyaret etti

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri, farklı sektörlerde işbirliğini arttırmak adına sürdürdüğü ziyaretler kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkilileri eğitim sektöründe faaliyet gösteren Özel İsmail Kaymak Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek firma yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanları Ebru Öztürk ve Erkan Batur Kayhan; Kaymaklar Koleji Kurucu Temsilcisi Belgin Kaymak Çırakoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette kurumun mevcut istihdam durumları, işgücü talepleri ve engelli istihdamı konuları görüşüldü.