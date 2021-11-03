Canbey, TBMM’de Balıkesir Zeytinyağını Anlattı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Balıkesir zeytini ve zeytinyağı olan Milletvekili Canbey, basın mensuplarına zeytinyağı ikram etti, mecliste tadım yaptırdı ve Balıkesir zeytinyağı dağıttı.

Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Canbey, Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde daha ön sıralara doğru ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Balıkesir’in zeytin ve zeytinyağının kalitesi ile öne çıkmaya başladığını ifade eden Milletvekili Mustafa Canbey, “Marka şehir Balıkesir sloganının altında zeytinyağında da çok büyük bir başarı yakalayacaklarına inandığını söyledi.

Balıkesir zeytin ve zeytinyağında güçlenecek

Memleketi Balıkesir’de Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Erdek’te zeytin hasadının başladığını belirten Canbey, zeytinyağının yoğun bir emeğin ürünü olduğunu söyledi. Türkiye’nin markalaşma sürecinde çok iyi bir yere doğru gittiğini dile getiren Canbey, "Önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmaya, daha ön sıralara doğru ilerlemeye devam edecektir" dedi.

Doğal zeytinyağını tattırdı

Türkiye’deki zeytin üretiminin yüzde 17’sinin Balıkesir’den karşılandığını kaydeden Canbey, il genelinde 21 bin 583 ton zeytinyağı üretimi yapıldığını ifade etti. Toplantının ardından basın mensuplarına zeytin ve zeytinyağı ikramında bulunan Milletvekili Mustafa Canbey, habercilere Balıkesir’in doğal zeytinyağını tattırdı.

Milletvekili Dr. Mustafa Canbey toplantısında, 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü münasebetiyle, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19’uncu yıl dönümünü de kutladı.