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Çatıdan merdiven boşluğuna düşen usta yaralandı

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Manyas ilçesinde fırtınadan zarar gören çatıyı onarmak isteyen usta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Çatıdan merdiven boşluğuna düşen usta yaralandı
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Manyas ilçesinde fırtınadan zarar gören çatıyı onarmak isteyen usta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Maltepe Mahallesindeki bir apartmanın dün akşam fırtınadan zarar görmesi üzerine onarım için çağrılan Tamer Çetin (49), beş katlı binanın çatısına çıktı. Tamir ederken bir ara rüzgarın tesiriyle bastığı zeminin kırılmasıyla 3 metrelik merdiven boşluğuna düşen Çetin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralı şahsı alarak Manyas Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tamer Çetin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sek edildi.

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