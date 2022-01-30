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Çekilen deniz çocuklara eğlence mekanı oldu

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz çekilmesi 23 gündür devam ederken, çekilme sonrası oluşan plaj çocuklara eğlence mekanı oldu.

Çekilen deniz çocuklara eğlence mekanı oldu
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz çekilmesi 23 gündür devam ederken, çekilme sonrası oluşan plaj çocuklara eğlence mekanı oldu.

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Bandırma’da deniz çekilmesi çocuklara yaradı. Meydana gelen deniz çekilmesi 23 gündür devam ederken, çekilmeyle oluşan plaj hafta sonu çocukların akınına uğradı. Sahile gelen çocuklar mevcut yerde bol bol oynarken denize taş attı. Güneşli ve güzel havayı fırsat bilen çocuklar çekilme sonucu oluşan plajda bol bol oynayarak stres attı. Sahilde çocuklarını izleyen veliler de onların oyunlarına eşlik etti. Bazı çocuklar da ayakkabıları ile denize girdi. Sahilde meydana gelen deniz çekilmesiyle oluşan plaj çocukların eğlence mekanı oldu.

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