Çıraklara meslek lisesi diploması fırsatı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi, hem çalışıp hem de okumak isteyen gençler için yeni bir fırsat verdi. Müdür Gürhan Kuştutan, sanayide çalışan gençlerin meslek lisesi diploması alabileceklerini söyledi.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, çalışan gençlerin meslek lisesi diploması alabileceklerini söyledi. Müdür Gürhan Kuştutan, “Öğrencilerimiz, haftanın bir günü okula gelme ve 5 gün de işyerlerinde çalışma şeklinde devam eden mesleki eğitim ile diploma sahibi olabilecekler. Öğrencilerimiz işyerlerinde çalışırken okul tarafından sigortaları yapılıyor ve en az asgari ücretin 3 de 1’ i kadar maaş alıyorlar. Bunun yanında meslek lisesi diplomalarını da alıyorlar. Askerlik erteleme dahil öğrenciliğin tüm haklarından yararlanıyorlar. Öğrencilerimiz, Meslek Lisesi diploması almak için 4 yıllık eğitimleri boyunca 15 saatlik fark derslerini başarmak zorunda. Öğrencilerimiz meslek lisesi diplomalarına daha kolay sahip oluyorlar. Diğer liselerde yer alan Coğrafya, Fizik, Kimya, İngilizce vb. birçok dersin olmaması mezuniyetlerini kolaylaştırıyor. Bunun yanında lise ve üniversite mezunlarına en fazla 27 haftalık kısa program ile okula devam etmeden sadece işyerinde çalışarak 97 meslek dalında “Ustalık Belgesi” sahibi olma hakkı getirildi. Şu anda, okulumuza kayıt olanlar Ağustos ayında ustalık belgelerini alabilecekler. Bu avantajlı programdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı okulumuza bekliyoruz. Kayıtlar senenin tamamında devam etmektedir. Aralık sonuna kadar kayıt olanlar bu yılın ilk dönemini okumuş sayılmaktadır. Mesleki Eğitime Katıl Hayata Atıl sloganı ile öğrencilerimizi hayata hazır, mutlu ve hedefleri olan bireyler olarak yetiştirmek üzere okulumuza bekliyoruz “ dedi.