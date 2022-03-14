Doktorlar Tıp Bayramında defne ağacı diktiler

Balıkesir’in Havran ilçesinde görevli doktorlar, Edremit Orman İşletme Müdürlüğünün düzenlediği organizasyonla 14 Mart Tıp Bayramında 60 defne fidanını toprakla buluşturdu.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Havran Orman İşletme Şefliğince, Havran İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ile ortak organize edilen etkinlikte 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında doktorlar, kırsal Eseler Mahallesi’nde barışın ve gücün sembolü defne fidanı dikti.

Orman İşletme Şefi Fatih Şahin, fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın pandemi sürecinde tüm güçleri ile çalıştılar. Salgın ile mücadele ederek bu sürecin atlatılmasına büyük katkı sağladılar. Bu fidan dikim faaliyetinin sağlık çalışanlarımıza moral ve motivasyon açısından faydalı olmasını diliyorum." dedi.

Şahin, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Beyzanur Buhur nezdinde tüm katılımcılara teşekkür etti.