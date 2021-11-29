Dünya 1.’si ve 2.’si olan öğrencilerden Müdür Tatlı’ya ziyaret

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Dünya Birinciliği” ve “Dünya İkinciliği” elde eden Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Işık Erkek ve Altuncan Huban Gülen’ i makamında kabul ederek ödüllendirdi.

22-25 Kasım 2021 tarihleri arasında Dünya çapında çevirimiçi olarak gerçekleştirilen “GloCoLiS (Global Competition For Life Sciences)” Uluslararası Yaşam Bilimleri Yarışmasında ülkemizi temsil eden Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Işık Erkek ve Altuncan Huban Gülen’ i, danışman öğretmenleri Burcu Güler ve okul müdürü Turgut Kıvanç eşliğinde kabul eden İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı elde etmiş oldukları büyük başarıları nedeniyle öğrencileri tebrik etti. Tatlı, “148 takımın finale kaldığı Uluslararası Yaşam Bilimleri Yarışmasında Biyotıp Kategorisinde Dünya Birinciliği ve yine aynı kategoride Dünya İkinciliği elde eden öğrencilerimiz Işık Erkek ve Altuncan Huban Gülen ile danışman öğretmenleri Burcu Güler’e bizlere yaşatmış oldukları bu gurur için teşekkür ediyorum. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Gençlere inancımız ve güvenimiz tamdır. Sizler de bu başarınızla araştıran, üreten, kendini geliştiren bir nesle sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldunuz. Bu tür yarışmaların devam etmesi ve bu yarışmalara katılan öğrenci ve öğretmenlerimizin sayısının artmasını ümit ediyorum. Bu süreçte sizlere destek olan ailelerinize, öğretmenlerinize ve idarecilere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.