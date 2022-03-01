banner4556

Dur ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı

banner4664

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde trafik kontrolü yapıldığı sırada ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç trafik polisine çarpıp kaçtı.

Dur ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
banner4584

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde trafik kontrolü yapıldığı sırada ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç trafik polisine çarpıp kaçtı.

banner4336

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Çanakkale karayolu Kartal Çeşme mevkiinde trafik ekibi uygulama yaparken, dur ihtarına uymayan şüpheli araç, görev başındaki polis memuru Muhammed D.’ye (37) çarpıp kaçtı. Şüpheli araç sürücüsünü arama çalışmaları devam ederken, olayda yaralanan polis memurunun Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kayıp araç şoförü her yerde aranırken yaralı Muhammed D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666