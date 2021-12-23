Dursunbey’de Yollar Buz Tuttu

Dursunbey’de etkili olan hafif kar yağışı sonrası hava sıcaklığının-9 derecelere düşmesi buzlanmaya sebep oldu.

Dursunbey’in yüksek kesimlerinde yaklaşık 40 cm’lere ulaşan kar yağışı ilçe merkezinde hafif şekilde etkili oldu. Hava sıcaklığımın sıfırın altında 9 derecelere düştüğü ilçe merkezinde yollar buz tuttu.

Öte yandan Balıkesir-Dursunbey D-230 karayolunun bazı kesimlerinde de buzlanma meydana gelirken, karayolları sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Özellikle Dursunbey-Dada mevkii arasında buzlanma sebebi ile sürücüler zorluk yaşarken, yetkililer sürücüleri kış lastikleri ile yolcukları yapmaları yönünde uyardı.

Dursunbey Belediyesi Fen işleri ekipleri de buzlanma olan bölgelerde tuzlama çalışması başlattı.