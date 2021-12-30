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Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun’ un önem verdiği Edincik Mahallesine kapalı pazar yeri yapılması projesinin çalışmalarına başlandı.

Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun’ un önem verdiği Edincik Mahallesine kapalı pazar yeri yapılması projesinin çalışmalarına başlandı.

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Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un önem verdiği projelerden; “Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı” için çalışmalar başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur’un ve ilgili müdürlüklerin katıldığı proje koordinasyon toplantısı bugün gerçekleşti. Görev dağılımının yapıldığı koordinasyon toplantısında çalışma planı ve proje detayları da görüşüldü. Edincik eski belediye hizmet binasının hemen arkasındaki alana yapılacak kapalı pazar yeri, iki katlı olarak planlanıyor. İlk katında pazar alanı, üst katında ise oturma gurupları ve sosyal alanlar olacak şekilde tasarlanan projede; 80 adet satış tezgâh alanı, tuvalet, mescit, bebek emzirme odası ve zabıta noktası da yer alıyor. Projede Edincik’in en önemli geçim kaynaklarından olan zeytin üreticileri de unutulmadı. Ünlü Edincik zeytininin gerçek anlamda tanıtılması ve değerini bulması amacıyla, satış yerleri ve ofislerin de olacağı “Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı” bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

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