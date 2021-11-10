Edremit Ata’sını andı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında Balıkesir’in Edremit ilçesi, tek yürek oldu.

Edremit gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı Şehit Hamdibey Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Piyade Albay Ufuk Canbey, Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin koyulmasının akabinde; saatler 9’u beş geçe iki dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Programın ikinci kısmı ise Şükrü Tunar Kültür Merkezinde oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Yakup Özbek yaptığı konuşmada "Bizi küffarın esaretinden kurtaran Türk’ün Başbuğu Gazi Mustafa Kemal’e selam olsun. Selam olsun gök gözlü Bozbörüye, selam olsun Türk’ün, Türkistan’ın son büyük hakanına. Selam olsun Mustafa Kemal’in ordusunda vatan için can alan, can veren Türk askerine. İstiklalin kıymetini bileceğiz, senin yaptıklarını bir gün bile unutmayacağız. Banisi olduğun Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni bize buyurduğun üzere ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Kabrin nur olsun, mekânın cennet olsun. Adın bin yaşasın Mustafa Kemal, bizde hakkın çoktur. Hakkın bize helal olsun. Biz senden razıyız, Cenab-ı Bari de senden razı olsun." dedi.

Daha sonra düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında birinci olan öğrencilerin eserleri okundu. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen oratoryo sonrasında anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim dallarındaki yarışmada dereceye gire öğrencilere ödülleri verildi. Programın sonunda ise öğrenciler tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Piyade Ufuk Canbey Kara, Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, şehit yakınları, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.